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Важно! Обследование на ВИЧ-инфекцию

Опубликовано: 26.08.2022 15:54 0 239
Важно! Обследование на ВИЧ-инфекцию

При проникновении вируса в организм, он может выявиться в анализах не сразу (есть инкубационный, скрытый период «окна», от 3 недель до 6 месяцев), поэтому обязательно нужно повторить обследование по истечении скрытого периода.


Порядок освидетельствования (обследования)

• Лабораторная диагностика ВИЧ‑инфекции основана на выявлении антител к ВИЧ и вирусных антигенов (ИФА и ПЦР).

• Освидетельствование на ВИЧ‑инфекцию проводится добровольно, за исключением случаев, когда оно является обязательным (доноры крови, органов и тканей — ​при каждом взятии донорского материала; работники отдельных профессий, производств — ​при проведении периодических и предварительных медицинских осмотров — ​СП 3.1.5. 2826–10, приказ Минздрава РФ от 20.10.2020 N1129н).

• По желанию освидетельствуемого лица добровольное тестирование на ВИЧ может быть анонимным, то есть, не нужен паспорт.
В Калужской области анонимно и бесплатно анализ на ВИЧ можно сдать в СПИД‑центре по адресу: г. Калуга, ул. С. Разина, д. 1, тел.: 8 (4842) 57–81–27).

• Обследование на ВИЧ осуществляется в мед. учреждениях с письменного добровольного информированного согласия пациента в условиях строгой конфиденциальности, с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 30.03.1995 N38-ФЗ «О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ‑инфекции)», а также на основании выданной лицензии.

• В медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинское освидетельствование граждан России проводится бесплатно.

• Мед. обследование несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, проводится при наличии информированного добровольного согласия на мед. вмешательство их законных представителей.

• При проведении обследования обязательно проводится дотестовое консультирование (включает основные положения, касающиеся обследования на ВИЧ, определение индивидуальных факторов риска инфицирования ВИЧ) и послетестовое консультирование (сообщается результат тестирования, даются рекомендации по дальнейшей тактике осбледования, предоставляется информация о путях передачи и способах защиты от ВИЧ, о видах помощи, доступных для инфицированного ВИЧ).

• Результаты исследования по телефону не сообщаются!

• Информация о выявлении у освидетельствуемого положительного результата тестирования на ВИЧ‑инфекцию передается в центр профилактики и борьбы со СПИД в субъекте РФ.

• Выдача официального документа о наличии или об отсутствии ВИЧ‑инфекции у освидетельствуемого лица осуществляется только учреждениями государственной системы здравоохранения.

• Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском освидетельствовании на выявление ВИЧ‑инфекции, составляют врачебную тайну.

 

ГАУЗ КО «Калужский областной 
специализированный центр 
инфекционных заболеваний и СПИД»

Г. Калуга, ул. С. Разина, д. 1. 
Регистратура: 8 (4842) 57-81-27. 
сайт: http://спидцентр-калуга.рф 
ВК: https://vk.com/spidcentr

 

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Опубликовано: 26.08.2022 15:54 0 239
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