Награды нашли героя спустя 77 лет

Накануне Дня Города Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов, депутаты Городской Думы Андрей Иванов и Павел Середин поздравили с праздником ветерана Великой Отечественной войны Людмилу Александровну Данильцеву.

Людмила Александровна родилась в Калуге в 1924 году. В 1942 году окончила фельдшерско-акушерскую школу по специальности медицинская сестра. В годы Великой Отечественной войны сержант медицинской службы Людмила Данильцева служила медсестрой в эвакуационном госпитале с февраля 1944 по июль 1945 года, награждена орденом Отечественной войны 2 степени.

В 1945 году были подписаны представления о награждении Людмилы Александровны медалями «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией» и «За Победу над Японией». Но медали ей так и не вручили. И вот, спустя 77 лет, награды нашли героя.

- Для меня это огромная честь, мой прадед тоже участвовал в боях в Восточной Пруссии и погиб под Кенигсбергом. Быть может, вы сражались плечом к плечу, – сказал Юрий Моисеев, вручая медаль.

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