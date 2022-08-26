В Калуге срочно ищут доноров крови для девятилетней девочки

В Калуге вновь ищут доноров крови для девятилетней Ульяны Дунаевой. В пятницу, 26 августа, об этом сообщили волонтеры.

Школьнице требуются тромбоциты 4 положительной группы крови.

У Ульяны диагностирован острый лейкоз.

Сдать кровь на тромбомассу можно с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00 в ГБУЗ КО «Калужская областная станция переливания крови» по адресу: ул. Максима Горького, 71.

При сдаче крови обязательно укажите, что она для Ульяны Дунаевой.

С родственниками девочки можно связаться по телефону 8 902 391-25-01 (Тамара Алексеевна).

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.