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Заслуженные работники получили награды

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.08.2022 14:07 0 132
Заслуженные работники получили награды

Глава городского самоуправления Юрий Моисеев и Городской Голова Дмитрий Денисов вручили дипломы и подарки заслуженным работникам.

Всего награды получил 41 калужанин: работники образовательных учреждений, сотрудники спортивных школ и библиотек, медицинских учреждений, работники калужских предприятий, представители бизнеса и строительства.

- Вы качественно, серьёзно и ответственно работаете в своих отраслях, приносите пользу калужанам. Ваши заслуги по достоинству оценили коллеги – все кандидаты были выдвинуты трудовыми коллективами, – отметил Юрий Моисеев. – У нашего города есть всё для успешного развития: богатая история, славные традиции, мощный научный и промышленный потенциал, а главное – люди, талантливые и трудолюбивые. 

Глава городского самоуправления поздравил награждённых и пожелал новых трудовых успехов.  

Дмитрий Денисов в свою очередь отметил вклад представителей бизнеса и промышленности в развитие экономики Калуги.

- Вы гордость нашего города и пример для подражания, – подчеркнул Городской Голова.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.08.2022 14:07 0 132
Тэги: городская дума
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