В Калужской области 232 человека заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 232 новых случая коронавируса, сообщили в пятницу, 26 августа, в федеральном оперативном штабе.

В больницу с ковидом попали еще 35 человек - максимальный показатель за месяц. Выздоровели 79 пациентов.

Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.

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