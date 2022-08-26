В Калуге на телебашне включат праздничную подсветку ко Дню города

Калужская телебашня ко Дню города засияет новыми красками. Об этом сообщили в областном радиотелевизионном передающем центре.

Праздничную подсветку там будут включать с 20:30 до 01:00 26 и 28 августа, а также с 20:30 до 03:00 27 августа.

Напомним, обновленная подсветка на башне появилась в прошлом году.

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