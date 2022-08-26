В Калуге «Арбуз Фест» пройдет на улице Ленина

В пятницу, 26 августа, в Калуге начнутся мероприятия в рамках празднования Дня города. Одно из них – «Арбуз Фест» в сквере на улице Ленина в районе дома №93.

Организаторы обещают мастер-классы, необычное мороженое и выступление диджея Антона Дикарева.

Фестиваль откроется в 15:00 и продлится до 28 августа.

В сквере уже начали устанавливать декорации.

Полная афиша Дня города в Калуге размещена здесь.

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