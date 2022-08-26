Калужское минприроды опровергло информацию о загрязнении воды в Терепце

Вечером в четверг, 25 августа, министерство природных ресурсов и экологии Калужской области сообщило, что фактов загрязнения реки Терепец в черте Калуги не зафиксировано.

Ранее в соцсетях местные жители жаловались на мертвых рыбу и уток.

- Факта гибели рыбы установлено не было, - говорится в сообщении минприроды. - В связи с появлением повторных сообщений от местных жителей в социальных сетях нашим министерством направлены повторные запросы коллегам из профильных структур для принятия соответствующих мер. Сегодня на место также выехал охотинспектор, который опроверг информацию о гибели уток.

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