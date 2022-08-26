В Калуге завершается ремонт кровли в детском саду «Ласточка»

Капитальный ремонт кровли в детском саду «Ласточка» близится к завершению. Строители полностью заменили стяжку, армировали её, обеспечили гидроизоляцию, установили парапеты. Осталось покрыть парапеты металлом и завершить работы по устройству кровельного покрытия. Стоимость ремонта по контракту составила порядка 3 млн. рублей.

Как пояснил членам депутатской комиссии подрядчик, немало хлопот доставила погода: из-за урагана, накрывшего Калугу 11 июля, на многих объектах сорвало шатры, закрывавшие кровлю при ремонте. В «Ласточке» залило несколько помещений на верхних этажах. Последствия ЧП подрядчик устраняет за свой счёт, проводит отделку помещений. К 1 сентября работы планируется завершить.

Лицей №48 к началу учебного года подготовился – капитальный ремонт кровли здания практически завершен. Установлена противопожарная лестница, отремонтирована стяжка, устроена кровля из наплавляемых материалов в два слоя, примыкания к парапетам, вентиляционным шахтам и фановым трубам, отремонтированы колпаки вентиляционных шахт.

А вот с ремонтом подросткового клуба дела обстоят не лучшим образом. В прошлом году ТОС «Наш Терепец» выиграл конкурс инициативного бюджетирования с проектом ремонта подросткового клуба и размещения в нём центра допобразования. Планировалось обустроить 9 помещений и зал, в кружках и секциях уже готовы заниматься около 400 ребят. Стоимость работ – 1,5 млн. рублей.

К ремонту подрядчик приступил 29 июля, закончить его должен был в течение месяца. Однако работы ведутся лишь последние две недели и малыми силами: на объекте находится не больше 3 – 4 человек.

- Это единственный центр допобразования в микрорайоне «Терепец», поэтому мы очень ждем его появления. Но на деле ремонт сильно отстаёт от графика. У меня есть опасения, что подрядчик не завершит работы должным образом. Члены комиссии предложили начать претензионную работу и применить штрафные санкции, дальше будем действовать по обстановке, – прокомментировал депутат Андрей Линков.

Возможно, причина задержки в том, что строительная организация набрала слишком много заказов и не справляется с таким объёмом работ. По итогам инспекции депутаты решили вызвать подрядчика на заседание комиссии.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.