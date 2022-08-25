В Калужской области за неделю больше всего подорожали макароны

В Калужской области за неделю, с 15 по 22 августа, зафиксирован рост цен на некоторые товары. В четверг статистику опубликовал Калугастат.

Больше всего за семь дней подорожали макароны – на 4,8%. Детские фруктово-ягодные консервы прибавили в цене 3,7%, колбаса полукопченая и варено-копченая – 3,1%, печенье – 2,4%.

Помидоры подешевели на 11,3%, огурцы – на 9,4%, сосиски и сардельки – на 7,6%, капуста – на 5,2%, вареная колбаса – на 4,6%, яблоки – на 3,7%.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.