В Калужской области запустили единый сервис для записи детей в спортивные школы

В Калужской области станет проще записать ребенка в спортивную школу. Перевод всех детско-юношеских спортивных учреждений региона на работу в электронном формате на цифровой платформе «Мой спорт» утвержден с сентября 2022 года.

В электронном журнале уже ведут работу 425 тренеров спортивных школ Калуги и Обнинска. Принятое решение о расширении внедрения цифровой платформы в регионе означает, что до конца 2022 года почти 50 школ перейдут на работу в новом формате по всей области.

Накануне нового учебного года «Мой спорт» запустил сервис, который предоставляет возможность записать ребенка на занятия онлайн. Прямо на сайте можно выбрать одну из спортивных школ, в которых открыт набор, и подать заявку на зачисление, получить приглашение на тестирование или сразу на встречу для подачи документов.

- Проект развивается уже более полутора лет, и за это время количество школ, подключенных к системе, с 15 было расширено до 31, что является очень высоким показателем, а до конца 2022 года почти 50 школ будут переведены на работу в цифровой системе, - прокомментировал начальник отдела по работе с учреждениями спортивной направленности министерства спорта Калужской области Павел Корягин. - С сентября запустится поэтапное внедрение работы с платформой во всех остальных государственных и муниципальных образовательных учреждениях.

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