Калужанка завоевала две медали на юношеском чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту

На днях в Беларуси завершился XI чемпионат мира среди юношей и юниорок и VII чемпионат мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту. В составе сборной России серебряную медаль на турнире завоевала Эльвира Ляликова из Калуги, сообщили в четверг, 25 августа, в ГУ МЧС по Калужской области.

В подъеме по штурмовой лестнице в личных состязаниях Ляликова завоевала бронзовую медаль.

Спортсменка тренируется под руководством майора внутренней службы Сергея Валяева.

Ранее девушка показала высокие результаты на межрегиональных и всероссийских соревнованиях по пожарно-спасательному спорту. В составе сборной она рассчитывает выступить на следующем мировом первенстве в Индии.

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