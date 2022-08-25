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билайн увеличил скорость соединения с популярными интернет-сервисами более чем на 30% с начала года

Опубликовано: 25.08.2022 16:24 0 88
билайн увеличил скорость соединения с популярными интернет-сервисами более чем на 30% с начала года

Специалисты блока по операторскому бизнесу совместно с коллегами из технического блока билайна с начала года расширили пропускную способность стыков (прямое соединение между сетью билайн и оборудованием интернет-сервисов) с федеральными операторами связи, с российскими и зарубежными сервисами, а также ускорили загрузку популярного тяжелого контента за счет новых кеширующих и CDN (content delivery network) серверов. 

В числе партнеров и владельцев контента, с которыми улучшена пропускная способность стыков, такие сервисы, как Яндекс, ВКонтакте, IVI, Google, Okko, CDN-Video, Telegram и другие. Так, например, с сервисами Яндекса пропускная способность увеличилась на 31%, с ВКонтакте (VK) — на 20%, c Telegram - на 67%. Суммарная пропускная способность стыков выросла более, чем на 30% с начала года. 

Увеличение пропускной способности стыков позволяет клиентам качественно и на максимальной скорости использовать возможности сервисов, учитывает меняющиеся интересы и тренды потребления интернет-контента. Также это решение подготовило сеть к традиционному осеннему росту потребления дата-трафика.

Вице-президент по операторскому бизнесу билайна Сергей Быков:

«Ежегодно мы увеличиваем количество соединений, через которые проходит интернет-трафик, и их пропускную способность. В этом году, кроме роста потребления трафика, изменился и интернет-ландшафт - произошел частичный переток пользователей из зарубежных сервисов в российские, бурный рост отдельных приложений, приостановка развития инфраструктуры зарубежных сервисов в России. Эти факторы потребовали оперативной реакции, результатом которой стала организация новой портовой емкости, причем как в России, так и за рубежом».

 

 

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Опубликовано: 25.08.2022 16:24 0 88
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