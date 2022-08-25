Калужская область получит 70 миллионов рублей на развитие туризма в 2023 году

Почти 70 миллионов рублей получит наш регион на развитие туристических проектов в 2023 году. В четверг, 26 августа, об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Область вошла в число регионов, которые прошли отбор на предоставление грантов Ростуризма. По результатам конкурса из федерального бюджета нам будет выделена субсидия в размере 60,4 миллиона рублей. Они пойдут на поддержку общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры. В том числе пляжных зон, национальных туристических маршрутов. Сейчас разрабатывается порядок конкурсного отбора проектов и предоставления субсидий. Как принять участие в конкурсе, можно узнать по телефону: 8 (4842) 71 92 53.

Также наш регион стал одним из победителей конкурса Ростуризма на поддержку событийного туризма. Подавали несколько заявок. Конкурсная комиссия высоко оценила наш фестиваль «Kaluga Street Food», он вошел в десятку лучших мероприятий. На его продвижение региону будет выделена субсидия в размере 7,8 млн. рублей.

Единый туристический портал Калужской области: visit-kaluga.ru.

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