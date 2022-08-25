В Калужской области построят Дом социального обслуживания

В 2023 году в деревне Тешевичи Кировского района начнется строительство Дома социального обслуживания. Жилой корпус будет рассчитан на 140 человек, сообщили в четверг, 26 августа, в правительстве Калужской области.

Также по национальному проекту «Демография» отремонтируют филиал Новослободского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Думиничах. Сейчас здание не соответствует современным требованиям. Ремонтные работы начнутся в ближайшие месяцы.

Оба объекта будут финансироваться из федерального бюджета. Проекты уже разработаны и согласованы, а субсидии выделены.

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