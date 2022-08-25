Шапша поздравил Калужский электромеханический завод со 105-летием

В среду, 24 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в праздновании 105-летия Калужского электромеханического завода.

История предприятия берет начало в августе 1917 года, когда на окраине Калуги разгрузился военный эшелон с персоналом и оборудованием эвакуированных из-под Минска подвижных телефонно-телеграфных мастерских «Телемаст».

Поздравляя коллектив предприятия, Владислав Шапша отметил, что на пути своего развития КЭМЗ всегда был впереди.

- И первое приборостроительное производство в Калуге, первый отечественный телеграф, и даже обратную сторону Луны люди увидели благодаря вашему труду и вашему прибору, - отметил глава региона. - Сегодня вы производите продукцию, которая стоит на страже интересов и безопасности нашей страны.

Владислав Шапша вручил гендиректору завода Борису Мовтяну медаль «За заслуги перед Калужской областью» II степени.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.