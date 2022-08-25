В Калуге дом-музей Циолковского закрыли на реставрацию
В четверг, 25 августа, в Калуге закрылся для посетителей дом-музей Константина Циолковского. Это связано с проведением реставрационных работ, сообщили в музее космонавтики.
Вновь открыть дом обещают 1 сентября.
- Готовимся к юбилею Константина Эдуардовича. До встречи в сентябре, - говорится в сообщении музея.
17 сентября исполнится 165 лет со дня рождения Циолковского.
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