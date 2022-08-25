В Медыни проведут реконструкцию водонапорной башни

В среду, 24 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочую встречу с главой администрации Медынского района Николаем Козловым.

Как отметил по итогам глава региона, жители Медыни жалуются на качество питьевой воды.

- Давал поручение областному «Водоканалу» помочь муниципалитету с решением проблемы, - подчеркнул Шапша. - Уже в этом году начнется реконструкция водонапорной башни в райцентре. В следующем году планируем установить две станции водоочистки.

Также обсуждался вопрос доступности медицины.

- В этом году привлекли еще двух специалистов, осенью в местной больнице появится цифровой рентген-аппарат, - пообещал губернатор.

В Медынском районе за первое полугодие темпы роста промышленного производства увеличились вдвое. По производству молока район занимает второе место в регионе.

Глава региона отметил, что район интересен и с туристической точки зрения.

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