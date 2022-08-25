В Медыни проведут реконструкцию водонапорной башни
В среду, 24 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочую встречу с главой администрации Медынского района Николаем Козловым.
Как отметил по итогам глава региона, жители Медыни жалуются на качество питьевой воды.
- Давал поручение областному «Водоканалу» помочь муниципалитету с решением проблемы, - подчеркнул Шапша. - Уже в этом году начнется реконструкция водонапорной башни в райцентре. В следующем году планируем установить две станции водоочистки.
Также обсуждался вопрос доступности медицины.
- В этом году привлекли еще двух специалистов, осенью в местной больнице появится цифровой рентген-аппарат, - пообещал губернатор.
В Медынском районе за первое полугодие темпы роста промышленного производства увеличились вдвое. По производству молока район занимает второе место в регионе.
Глава региона отметил, что район интересен и с туристической точки зрения.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!