Новая школа на 1000 мест откроется в Медыни 1 сентября

В следующий четверг, 1 сентября, в Медыни откроется новая школа на 1000 мест. Накануне там побывал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

В рамках национального проекта «Образование» и федерального проекта «Современная школа» на строительство выделили 1,6 миллиарда рублей.

- Муниципалитет построил дороги, тротуары к школе, парковку, - рассказал губернатор. - Школа просторная, оснащена современным оборудованием. Здесь планируется развивать спортивное и творческое направления.

В новой медынской школе три спортзала и два бассейна.

Для безопасности в школе установили 125 камер видеонаблюдения.

Школа также начала сотрудничество с киностудией «Военфильм», которую возглавляет Игорь Угольников. В Медыни планируют организовать киношколу, где дети смогут познакомиться с профессиями мира кино.

Посещая школу, губернатор Калужской области поблагодарил белорусских строителей за высокое качество работ.

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