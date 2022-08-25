Калужскому губернатору показали коров, которые слушают джаз

В среду, 24 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша посетил с рабочей поездкой Медынский район. Одна из точек визита - крестьянско-фермерское хозяйство «Хеппи Фарм» в деревне Громыкино.

- Самая необычная ферма, которую когда-то видел. Чувствуется, что люди действительно любят свое дело, - поделился впечатлениями глава региона. - Вот казалось бы, зачем на ферме…джаз и классическая музыка? А создатели семейной фермы «Хеппи Фарм» говорят, что так и людям веселей, и животным нравится.

На этой ферме основным направлением является мясное скотоводство. Сейчас там 500 голов, но есть планы увеличить до 1000. Трансляция музыки помогает обеспечить бесстрессовое содержание животных.

Также в Громыкино развивают агротуризм.

- Можно будет не просто любоваться видами в стиле кантри, но и полностью погрузиться в эту атмосферу, на себе почувствовать, какой он, фермерский труд, - рассказал Шапша. - Пообщаться с животными, покататься на лошадях.

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