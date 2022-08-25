Известный российский актер умер после съемок в Калуге

Вечером в среду, 24 августа, стало известно о смерти российского актера Максима Пинскера. По информации Mash, 58-летний мужчина скончался из-за инфекции и последующего заражения крови.

Последние рабочие дни Пинскер провел в Калуге. Он приезжал в наш город на съемки в одном из сериалов 20 августа. Как рассказали родственники, домой он вернулся уже в плохом состоянии, жаловался на боли в ногах.

Максим Пинскер известен по ролям в сериалах «Интерны», «Только ты», «Кто, если не я?», «Семейный бизнес», фильму «Дурак».

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