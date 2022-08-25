15-летняя школьница из Калуги стала лучшим юным кондитером России
На днях в эфире телеканала «Пятница!» показали финал реалити-шоу «Кондитер.Дети». Его победительницей стала 15-летняя Анастасия Степанова из Калуги.
В качестве приза школьнице достались 500 тысяч рублей.
Кулинарией Настя увлекается с шести лет, хочет стать кондитером. Мечтает поступить в Сибирский федеральный университет, где можно получить высшее образование в сфере гастрономии. Ранее мы подробно рассказывали о девочке.
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