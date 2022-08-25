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Ремонт школ на контроле у депутатов

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.08.2022 08:46 0 185
Ремонт школ на контроле у депутатов

В преддверии 1 сентября во всех школах города проводится проверка готовности к новому учебному году. Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и члены комиссии по контролю за ремонтом учебных учреждений оценили итоги ремонта школы № 47.

Школа в микрорайоне «Куровской» построена в 1957 году. Почти 10 лет назад была передана в ведение управления образования. Фасад здания отремонтирован в 2019 году, в текущем году из городского бюджета выделено 400 тысяч на ремонт спортзала.

Директор школы Ирина Бугаева выстроила хорошие отношения с местными предприятиями. С их помощью отремонтированы крыльцо и фойе, установлены новые окна в раздевалке и новые двери в фойе.  

Спонсоры предоставили стройматериалы, а педагоги и администрация школы своими силами провели косметический ремонт помещений. Кроме того, школа получила в подарок 5 швейных машин и 10 комплектов столярного инструмента.

- Комиссия очень серьезно и ответственно подходит к проверке состояния учебных заведений. Без приемки ни одна школа не будет допущена к началу учебного года. Представители комиссии настроены оптимистично и уверены – к 1 сентября все калужские школы откроют свои двери для учеников, – прокомментировал Юрий Моисеев.

Также Юрий Моисеев вместе с депутатами Городской Думы посетили школу № 26.

Школе исполняется 50 лет, построена она в 1972 году. К юбилею был запланирован ремонт кровли и актового зала.

В актовом зале заменили буквально все: полы, электрику, вытяжку, окна, стены и потолок. На крыше сделана новая стяжка, парапеты и кровельное покрытие. Ремонт обошёлся в сумму 6,6 млн. рублей.

К 1 сентября подрядчик обещает полностью завершить работы.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.08.2022 08:46 0 185
Тэги: городская дума
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