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25 августа князь Барятинский принимал плен Шамиля

Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 25.08.2022 08:29 0 365
25 августа князь Барятинский принимал плен Шамиля

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 25 августа.

1859 - В этот день (1797-1871) князь Барятинский принимал плен Шамиля (1797-1871), возглавлявшего борьбу горцев с царскими войсками в Дагестане и Чечне. Местом его ссылки была определена Калуга. Шамиль прожил в Калуге около 10 лет.

(13.08).1872 в деревне Полухино Тарусского уезда Калужской губернии родился Максим Леонович Леонов, псевдоним - Максим Горемыка (1872-1929). Поэт-самоучка, отец известного русского писателя Леонида Максимовича Леонова (1899-1994).

(См.: Русские писатели. 1800-1917: биогр. словарь. - М., 1994. - Т.3. - С. 322-323; Калужская энциклопедия. - 2-е изд., перераб. и доп. - Калуга: Изд-во Н.Ф. Бочкаревой, 2005. - С. 242-243.)

1906  - вышел первый номер газеты «Ока» (издавалась до11.01.1907)

1917 - 25-30 - контрреволюционный мятеж генерала Л.Г.Корнилова, подавленный объединенными силами Временного правительства и отрядами революционных солдат и матросов. В Калуге, Жиздре, Людинове образованы комитет, трибунал и дружина для обороны против корниловщины. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1955 – в сквере им. Гоголя был открыт памятник писателю. Бюст Н.В.Гоголя изготовлен на Калужской скульптурно-художественной фабрике по оригиналу М.И.Домбровской.

Из-за начала строительства нового здания обкома КПСС – ныне здания областной администрации бюст Гоголя был перенесен во внутренний двор школы №22.

1971 -  в Хвастовичах открылся краеведческий музей.

2011 – у въезда в Калугу со стороны д. Пучково была установлена скульптурная композиция «Ладья». Создали ее скульптор Игорь Серов и художник по росписи Юлия Штовбань. Высота и длина скульптуры – 15 м, ширина – 4м, а рост богатырей 4,5 и 3,2 м.

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Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 25.08.2022 08:29 0 365
Тэги: история калуги
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