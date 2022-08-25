В Калужской области будет стоять аномальная жара

В четверг, 25 августа, в Калужской области будет аномально жаркая погода.

Температура воздуха утром составит около +22, днем – до +31, вечером – в районе +26.

Осадков не будет.

Порывы ветра в Калуге – до 3 м/с.

По народным приметам, если в этот день за окном тепло и ясно – в лесу будет много белых грибов.

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