В Калужской области будет стоять аномальная жара
В четверг, 25 августа, в Калужской области будет аномально жаркая погода.
Температура воздуха утром составит около +22, днем – до +31, вечером – в районе +26.
Осадков не будет.
Порывы ветра в Калуге – до 3 м/с.
По народным приметам, если в этот день за окном тепло и ясно – в лесу будет много белых грибов.
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