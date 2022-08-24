На День города в Калуге изменят движение общественного транспорта

В среду, 24 августа, городская управа Калуги со ссылкой на управление городского хозяйства сообщает об изменении схемы движения муниципального общественного транспорта в связи с празднованием Дня города.



26 августа

С 22.00 часов не будут осуществлять движение троллейбусные маршруты №№ 1, 2, 3, 5, 9, 12, 18; троллейбусные маршруты №№ 8, 10 будут осуществлять до площади Московской.

27 августа

С 7.00 до 14.00 часов муниципальные автобусные маршруты №№ 20, 20л, 21л, 22, 22л, 30, 31, 32, 33л, 37л будут осуществлять движение через Южный обход.

Движение общественного транспорта в данный период будет осуществляться по измененному следующему расписанию:

Маршрут № 20 л (отправление от сквера Медсестер: 6.00, 7.55, 10.30; отправление от Калуга-2: 6.20, 9.20 (ч/з Анненки), 12.00);

Маршрут № 21 л (отправление от сквера Медсестер: 6.30, 9.10; отправление от пос.Резвань: 6.05, 10.30);

Маршрут № 22 л (отправление от сквера Медсестер: 8.15, 12.00; отправление от Калуга-2: 10.05, 13.30);

Маршрут № 33 л (отправление от сквера Медсестер: 6.00, 7.00, 10.00, 13.00; отправление от Мстихино: 6.30, 8.30, 11.30, 14.30);

Маршрут № 37 л (отправление от сквера Медсестер: 6.10, 6.50, 9.50, 11.50, 13.20; отправление от мкр. Куровской: 6.10, 7.05, 7.50, 11.40, 12.50);

Маршрут № 30 (отправление от ст. Калуга-1: отмена рейса на 7.20; отправление от ст.Калуга-2: отмена рейса на 8.05);

Маршрут № 20 (отправление от сквера Медсестер: 6.30, 8.05, 10.15, 12.15; отправление от ст.Калуга-2: 7.10, 9.10, 11.20, 13.50);

Маршрут № 22 (Рынок: 6.45, 7.30, 8.15, 9.00, 9.40, 10.20, 11.00, 11.40, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20; отправление от мкр. Анненки: 7.05, 7.50, 8.35, 9.20, 10.00, 10.40, 11.20, 12.00, 12.40, 13.20, 14.00);

Маршрут № 31 с 7.00-14.00 интервал движения 40-50 мин.

С 16.00 до 24.00 часов муниципальные автобусные маршруты № 1, 2 будут осуществлять движение по ул.Кирова, ул.Гагарина; маршрут № 61 по ул.Дзержинского.

Троллейбусы по маршруту № 1 будут осуществлять движение до ул.Луначарского; по маршруту № 2 до Дома быта; по маршруту № 3 от КЗТА до пл.Мира.

Троллейбусы по маршрутам №№ 5, 6, 8, 9,10,12,17,18 будут осуществлять движение в штатном режиме.

Движение общественного транспорта будет осуществлять по графикам выходного (праздничного) дня, но с продлением времени работы до 23.30 часов.

Схему временных ограничений движения для автотранспорта 26 и 27 августа можно посмотреть здесь.

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