Жителей Калужской области предупреждают об аномальной жаре
В среду, 24 августа, МЧС по Калужской области предупреждает калужан об аномально жаркой погоде.
По данным ФГБУ "Центральный УГМС", с 24 по 28 августа среднесуточная температура воздуха будет выше нормы на 7- 9 °С.
Калужан просят особенно внимательно относиться к своему самочувствию в эти дни.
В жару пейте не менее 3,5 литра жидкости в день. Запрещены сладкие газированные напитки, они усиливают жажду. Горячий зеленый чай, который пьют южане, тоже полезен в жару: он регулирует теплообмен.
Будьте осторожны со скоропортящимися продуктами и фастфуда с мясной начинкой.
На солнце ходите в головном уборе.
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