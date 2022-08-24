Жителей Калужской области предупреждают об аномальной жаре

В среду, 24 августа, МЧС по Калужской области предупреждает калужан об аномально жаркой погоде.

По данным ФГБУ "Центральный УГМС", с 24 по 28 августа среднесуточная температура воздуха будет выше нормы на 7- 9 °С.

Калужан просят особенно внимательно относиться к своему самочувствию в эти дни.

В жару пейте не менее 3,5 литра жидкости в день. Запрещены сладкие газированные напитки, они усиливают жажду. Горячий зеленый чай, который пьют южане, тоже полезен в жару: он регулирует теплообмен.

Будьте осторожны со скоропортящимися продуктами и фастфуда с мясной начинкой.

На солнце ходите в головном уборе.

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