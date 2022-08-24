В Калужской области установят еще несколько дорожных камер
Во вторник, 23 августа, Центр безопасности дорожного движения рассказал о планах установить комплексы фотовидеофиксации еще на нескольких участках дорог в Калужской области.
Специалисты провели обследование предполагаемых мест установки комплексов по следующим адресам:
- участок автодороги М-3 «Украина» км 109+860 - км 110+240;
- участок автодороги М-3 «Украина» км 103+450.
Анализ аварийности на этих участках за 2021 год подтвердил, они являются местом концентрации ДТП.
Здесь запланировано фиксировать нарушения правил проезда перекрестков, нарушения скоростного режима и непристегнутый ремень безопасности.
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