В Калужской области установят еще несколько дорожных камер

Во вторник, 23 августа, Центр безопасности дорожного движения рассказал о планах установить комплексы фотовидеофиксации еще на нескольких участках дорог в Калужской области.

Специалисты провели обследование предполагаемых мест установки комплексов по следующим адресам:

участок автодороги М-3 «Украина» км 109+860 - км 110+240;

участок автодороги М-3 «Украина» км 103+450.

Анализ аварийности на этих участках за 2021 год подтвердил, они являются местом концентрации ДТП.

Здесь запланировано фиксировать нарушения правил проезда перекрестков, нарушения скоростного режима и непристегнутый ремень безопасности.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.