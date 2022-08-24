В Калужской области запретили въезжать в лес на автотранспорте и разжигать костры

Во вторник, 24 августа, министерство природных ресурсов и экологии сообщило о введении в Калужской области 4 класса пожарной опасности.

В с вязи с высоким уровнем до конца августа ограничено посещение лесов.

В лесах запрещено разжигать костры, сжигать мусор и сухую траву, а также въезжать на автотранспорте.

Лесники принимают радикальные меры: дороги преграждают шлагбаумами, увеличено патрулирование, в небо поднимают квадрокоптеры.

Напоминаем, за нарушение правил пожарной безопасности выписывают штраф до 30 тысяч рублей для физических лиц, а для юридических до 400 тысяч.

Если вы заметили пожар, звоните:

единый номер экстренных служб 112;

прямая линия лесной охраны: 8 800 100 94 00;

региональная диспетчерская служба: 56-39-39

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