В Калужской области запретили въезжать в лес на автотранспорте и разжигать костры
Во вторник, 24 августа, министерство природных ресурсов и экологии сообщило о введении в Калужской области 4 класса пожарной опасности.
В с вязи с высоким уровнем до конца августа ограничено посещение лесов.
В лесах запрещено разжигать костры, сжигать мусор и сухую траву, а также въезжать на автотранспорте.
Лесники принимают радикальные меры: дороги преграждают шлагбаумами, увеличено патрулирование, в небо поднимают квадрокоптеры.
Напоминаем, за нарушение правил пожарной безопасности выписывают штраф до 30 тысяч рублей для физических лиц, а для юридических до 400 тысяч.
Если вы заметили пожар, звоните:
- единый номер экстренных служб 112;
- прямая линия лесной охраны: 8 800 100 94 00;
- региональная диспетчерская служба: 56-39-39
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