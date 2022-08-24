Предпринимателям Калининграда помогут найти места концентрации их целевой аудитории

4 августа 2022, Москва — билайн бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») и комитет городского развития и цифровизации Калининграда, с целью поставленной перед муниципалитетом задачей по содействию развития малого и среднего предпринимательства и вовлечения населения города в предпринимательскую деятельность, запустили решение, которое поможет предпринимателям определять самые подходящие локации для открытия новых точек продаж.

Сервис представляет собой удобный веб-интерфейс, который анализирует плотность и интенсивность клиентского трафика в городе1 . На основе этого анализа формируется перечень наиболее перспективных локаций для открытия того или иного бизнеса.

По нашим оценкам, сотовой связью билайн в Калининграде пользуются почти 40% горожан, что делает рекомендации от сотового оператора в достаточной степени объективными. Заметим, для анализа используется только обезличенная статистическая информация об оказании билайн услуг связи. Анализ проводится на основе геоаналитических отчетов, фиксирующих радиосигнальные события в мобильной сети.

Анализ геоданных учитывает множество параметров и их взаимосвязь. К наиболее важным параметрам относятся:

• пешеходные и транспортные потоки (зоны);

• близость к остановкам и торговым центрам;

• интенсивность трафика в разные часы суток и дни недели;

• социально-демографический портрет населения необходимой целевой аудитории2 ;

• точки интереса.

Например, если предприниматель подумывает открыть свою кофейню в районе Музея янтаря, то на карте Геоаналитики достаточно выбрать тип отчёта «Динамика населения» интересующей территории в определённый временной период. Далее нужно ввести соответствующий запрос (категория интереса «Еда», точка интереса «Кофейня»). Геоаналитика покажет, что с учётом трафика и концентрации населения в течение выбранного периода времени эту территорию посещает 82 763 человека, а в границах указанной территории количество аналогичных кофеен уже достигает 7 штук. Данная информация позволит спрогнозировать перспективы открытия кофейни в данном районе.

Пилотное сотрудничество комитета городского развития и цифровизации Калининграда с компанией «ВымпелКом» реализуется с целью поддержки региона и определения самых перспективных направлений развития бизнеса.

Кроме предпринимателей, сервис также может помочь государственным институтам в развитии социальной и туристической инфраструктуры. Так, предлагаемая сервисом геоаналитика является одним из наиболее эффективных способов проанализировать транспортную мобильность населения, оценить потребность людей в тех или иных маршрутах общественного транспорта. Обезличенная геоаналитика позволяет верифицировать уже имеющиеся данные, например, данные перевозчиков, чтобы принимать точные решения. Использование графических элементов (карт, диаграмм, графиков) позволяет провести более наглядный визуальный анализ и, при необходимости, фильтрацию данных по территории и времени транспортной подвижности.

Последние годы представители бизнеса и государственные структуры в крупных российских городах пользовались сервисами на основе геоаналитики билайн, которые могли помочь принимать эффективные решения по выбору месторасположения новых торговых точек или остановок общественного транспорта. «билайн.Геоаналитика» позволила значительно усовершенствовать этот процесс благодаря визуализации и агрегации данных на одной карте. Благодаря этому воспользоваться сервисом и принять верное решение возможно даже для людей, совсем не знакомых с аналитикой. Сегментация групп происходит благодаря работе искусственного интеллекта с данными из открытых источников, обезличенными данными от партнеров, а также из сети билайн. Наглядность предоставляемой информации может позволить управленческому составу оптимизировать бизнес-процессы, минимизировать издержки и, как следствие, увеличить прибыль.

Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками ПАО «Вымпелком»:



«билайн бизнес уже давно развивает решения в сфере геоаналитики: в первую очередь, мы акцентируем внимание на изучении клиентских потребностей и проблем, а также постоянно создаем новые метрики для оценки территориального потенциала и регулярно дополняем наши базы данных. Мы рады предоставить бизнесу и государственным институтам возможности нашей геоаналитики в рамках единого портала, в котором собраны лучшие практики компании».

Более подробно с продуктом можно ознакомиться на сайте https://geo-interface.com/

1Агрегированные статистические отчеты по динамике перемещения групп пользователей. Анализ нагрузки на базовые станции. Услуга предоставляется при условии наличия согласия на обработку данных и получение рекламы.

2Для анализа используется предсказательная математическая модель, основанная на совокупности заданных параметров таргетинга.

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