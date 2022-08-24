В Калужской области создается первый в стране федеральный технопарк профобразования

Во вторник, 23 августа, губернатор Калужской области Владислав ШАПША рассказал о старте программы «Профессионалитет». Наш регион стал одним из пилотных, теперь готовить квалифицированные кадры для экономики начнут по-другому.

У нас создается первый в стране федеральный технопарк профессионального образования. По 20 рабочим специальностям в нем будут обучаться не менее 3000 студентов.

А около 5000 специалистов, в том числе преподаватели, будут повышать квалификацию.

— В этом году завершим первый этап работ, – сказал Владислав Шапша. – Подготовим и оборудуем 18 многофункциональных мастерских. Дальше учебные площади будут расширяться, число мастерских вырастет до 47.

У региона большая потребность в людях рабочих профессий. Работодатели уже встают в очередь за будущими выпускниками программы.

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