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24 августа была образована Калужская губерния

Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 24.08.2022 08:10 2 464
24 августа была образована Калужская губерния

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 24 августа.

1776 – по высочайшему указу Ее Императорского Величества была образована Калужская губерния. Таким образом, поездка Екатерины в Калугу по своим последствиям стала очень важной в истории города. Из провинции Калуга была преобразована в губернию и в ее состав вошли 12 уездов.

1907 – в Калуге, в семье священника, родился калужский живописец Владимир Петрович Любимов (1907 – 1993). Детские и ученические годы провел во Пскове, затем вернулся в Калугу. Азы художественного мастерства постигал в художественных студиях под руководством А. В. Фадеева и В. Н. Левандовского.

1927—1929 — учился в Высшем художественном институте в Ленинграде (ныне Институт живописи, ваяния и зодчества им. И. Е. Репина).

Один из организаторов Калужского областного отделения Союза художников. Художника привлекал образ современника, поэтому так много было им создано портретов. Широкой публике более всего известен портрет К.Э. Циолковского, выполненный художником с натурных зарисовок. Именно он первым обратился к воплощению образа К.Э. Циолковского в искусстве. Другая важная тема творчества В.П. Любимова – пушкинская, связанная с образом выдающегося русского поэта и его пребыванием в Полотняном заводе. Вместе с тем В.П. Любимов был талантливый и проникновенный пейзажист, запечатлевший в своих произведениях образы среднерусской природы. Одна из его картин, созданная в соавторстве с Г.Д.Абрамовым, называется "Восстание крестьян в селе Дальняя Борщевка Калужской губернии 5 июля 1905 г." (1958 г.).

1917 - Эта дата стала днем рождения «Калужского электромеханического завода» («КЭМЗ»), т.к. завершив работы по разгрузке и монтажу привезенного из-под Минска оборудования завод в этот день приступил к работе. Предприятие освоило выпуск первых отечественных телеграфных аппаратов (1931-1940), награждено орденом Трудового Красного Знамени (1970), участвовало в создании аппаратуры для фотографирования оборотной стороны Луны советской межпланетной станцией (1958-1959).

1927 – решение Калужского горсовета о ликвидации часовни, что находилась напротив Управления Сызрано-Вяземской железной дороги.

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Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 24.08.2022 08:10 2 464
Тэги: история калуги
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