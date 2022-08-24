В Калужской области будет солнечно и жарко

В среду, 24 августа, в Калужской области сохранится жаркая погода.

Температура воздуха утром составит около +21, днем – до +30, вечером – в районе +25.

Осадков не будет.

Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с.

По народным приметам, если день солнечный и ясный – сентябрь будет сухим.

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