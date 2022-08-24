В Калужской области будет солнечно и жарко
В среду, 24 августа, в Калужской области сохранится жаркая погода.
Температура воздуха утром составит около +21, днем – до +30, вечером – в районе +25.
Осадков не будет.
Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с.
По народным приметам, если день солнечный и ясный – сентябрь будет сухим.
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