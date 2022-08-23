В Калуге завершился конкурс «Калуга в цвету»

Во вторник, 23 августа, городской голова Дмитрий Денисов объявил о завершении городского конкурса «Калуга в цвету».

В этом году более 1000 калужан приняли в нем участие.

— Победителей много, так и не перечислишь – 71 человек и 15 организаций, – говорит градоначальник. – Все их работы действительно заслуживают похвалы и любования. Спасибо всем участникам за ваше трудолюбие, яркие краски Калуги и создание праздничного настроения к её приближающемуся 651-летию!

Имена победителей прилагаем.

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