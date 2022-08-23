Житель Калужской области застрял на границе с Абхазией из-за долга в 89 000 рублей

Во вторник, 23 августа, УФССП России по Калужской области сообщили о результатах работы по взысканию задолженности.

Житель Бабынинского района затопил своих соседей и должен был выплатить 220 000 рублей материального ущерба. Мужчина выплачивать не спешил. Его ограничили в праве выезда за границу.

Со счетов списали 100 000 рублей в уплату долга, а часть задолженности он погасил самостоятельно. Однако 89 000 рублей остался должен.

И вот на днях должник позвонил судебным приставом и рассказал, что находится на границе с Абхазией, но туда его не пускают из-за ограничения. Мужчина добавил, что только что погасил остаток долга через Госуслуги и прислал чек на электронную почту отделения.

Ограничение было оперативно снято с должника, мужчина отправился отдыхать.

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