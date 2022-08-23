В Калужской области 139 человек заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 139 новых случаев коронавируса, сообщили во вторник, 23 августа, в федеральном оперативном штабе.

Это по-прежнему высокий показатель.

В больницу с ковидом попал еще 21 человек. Выздоровели 67 пациентов.

Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.

Напоминаем, жителям региона рекомендовано использовать маски в общественных местах.

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