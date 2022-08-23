Профсоюз завода «Фольксваген» в Калуге опроверг фейк о скором сокращении персонала

Во вторник, 23 августа, профсоюз АСМ завода Фольксваген опроверг слухи о сокращении персонала.

- Уважаемые коллеги, в настоящее время процедуры сокращения персонала не планируется! – написали представители профсоюза в группе в социальных сетях. - В случае, если будет принято решение о начале процедуры сокращения, мы, как профсоюз, узнаем об этом минимум за ТРИ месяца и не позже. И, безусловно, проинформируем вас.

На самом же деле, как сообщил профсоюз, работников просто ознакомили с очередными изменениями в локально-нормативном акте «Порядок определения работников, имеющих преимущественное право на оставление на работе при проведении мероприятий по сокращению численности штата».

- Акт существует на нашем предприятии долгие годы, - поясняет профсоюз. - Но в него были внесены изменения и принято решение ознакомить всех работников. (ранее в данный ЛНА вносились изменения неоднократно, но работников с ним не ознакамливали) и не более. Это ни в коем случае не говорит о том, что в ближайшее время планируется запуск процедуры сокращения.

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