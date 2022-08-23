Жительницу Калуги обеспечили жизненно важным лекарством только после решения суда

Во вторник, 23 августа, прокуратура Калуги сообщает о решении суда по иску о восстановлении прав инвалида.

С февраля 2022 года пациентке – инвалиду второй группы – не предоставлялось жизненно необходимое лекарство. Калужанка имеет тяжелое заболевание, ей назначен препарат – иммуноглобулин человека нормальный.

Прокуратура направила в суд иск, чтобы обязать региональный Минздрав обеспечить калужанку лекарством.

Суд согласился с требованиями прокурора.

Исполнение решения суда на контроле прокуратуры.

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