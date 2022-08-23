В Калуге подрядчик заплатил миллион рублей за нарушение сроков строительства детской больницы

В понедельник, 22 августа, прокуратура Калуги сообщила о результатах проверки исполнения госконтракта по реконструкции областной детской больницы.

Установили, что подрядчик нарушил срок выполнения работ, на момент проверки просрочка составляла 120 дней.

В результате заместителя гендиректора организации-подрядчика привлекли к административной ответственности, ему назначен штраф более 1 млн рублей.

Завершение ремонтных работ на контроле прокуратуры.

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