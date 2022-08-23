Спрос на карты «Мир» в Калужской области вырос почти в 7 раз

В первом полугодии 2022 года жители Калужской области оформили в ВТБ более 9 тысяч карт платежной системы «Мир». Показатель превышает уровень аналогичного периода 2021 года примерно в 7 раз. При этом каждую четвертую карту клиенты банка открыли в цифровом виде.

Динамичнее всего увеличивается спрос на современные – цифровые – карты «Мир». Одна из причин – их проще и быстрее открыть, достаточно воспользоваться приложением. Причем ждать платежного инструмента не придется – он появится моментально. По сравнению с первой половиной 2021 года интерес к виртуальным картам национальной платежной системы в текущем году вырос в 25 раз.

Также кратно увеличился и оборот операций по цифровым картам – что говорит об их активном использовании для повседневных покупок. Всего за полгода держатели карт «Мир» ВТБ из числа жителей Калужской области потратили 1,2 млрд рублей – на 56% больше, чем за январь-июнь 2021 года.

По данным аналитиков ВТБ, доля карт «Мир» в общем безналичном обороте в Калужской области с начала года выросла с 21% до 31%. Остальные финансы приходятся на действующие карты международных платежных систем. Доля «Мира» в обороте цифровых карт увеличилась с 35% в январе до 97% в июне.

«В регионе заметно вырос интерес к использованию карт «Мир» – многие жители предпочитают оформить их взамен инструментов покинувших наш рынок международных платежных систем. Причем предпочтение сегодня чаще отдают виртуальным картам – они безопасны, позволяют привычно расплачиваться телефоном и не носить с собой кошелек, что удобно. Мы ожидаем продолжения роста спроса на цифровые карты – благодаря современности и простоте использования таких инструментов», – отметила Анжелика Романюк, управляющий ВТБ в Калужской области.

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