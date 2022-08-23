В Калужской области «Разговоры о важном» проведут в школах в первую учебную неделю
В понедельник, 22 августа, министерство образования Калужской области рассказало о введении новых еженедельных занятий в школах региона.
«Разговоры о важном» будут проводить один раз в неделю с 5 сентября текущего года.
По словам министерства, темы занятий будут располагать к дискуссии.
К примеру, тема беседы для 5-7 класса: «Может ли быть «Тимур и его команда» в 2022 году?»
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