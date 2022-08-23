Жители Калужской области 54 315 раз за неделю превысили скорость
В понедельник, 22 августа, Центр безопасности дорожного движения сообщил о результатах работы комплексов фотовидеофиксации за минувшую неделю.
С 12.08.2022 по 18.08.2022 комплексами 54 315 нарушений ПДД:
- 43 711 превышений скорости;
- 453 выезда в нарушение ПДД на встречную полосу;
- 4 772 нарушения правил пользования ремнями безопасности;
- 4 077 нарушений правил проезда перекрестков;
- 653 непредоставления преимущества в движении пешеходам;
- 568 остановок и стоянок в зоне действия запрещающих дорожных знаков;
- 81 движение по обочине.
Будьте внимательны на дорогах и соблюдайте ПДД!
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