23 августа в Калуге открыли памятный знак зодчему Никитину

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 23 августа.

1952 - ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ЗАМПРЕД

Штыков Терентий Фомич, генерал-полковник, член КПСС с 1929 г., окончил профтехшколу (1927). С 1938 г. - второй секретарь Ленинградского обкома ВКП/б/. Член Военных советов Ленинградского, Волховского и Карельского фронтов (1940-1944), а также Приморской группы войск на Дальнем Востоке и 1-го Дальневосточного фронта (1945). Один из организаторов корейского правительства. С октября 1948 г. по декабрь 1950 г. - чрезвычайный и полномочный посол СССР в КНДР... Награжден четырьмя орденами Ленина, тремя орденами Кутузова I степени, орденом Суворова I степени, орденом Красного Знамени. (Из личного листка по учету кадров).

"Удостоверение. ЦК ВКП(большевиков) командирует тов.Штыкова Т.Ф. в распоряжение Калужского обкома ВКП/б/ для использования в должности заместителя председателя облисполкома. Секретарь ЦК ВКП/б/ Г.Маленков. 23 августа 1951 г.".

По воле товарища Сталина Терентий Фомич Штыков отбывал в Калуге срок заместительства до 13 января 1954 года.

Т.Ф.Штыков (1907-1964) (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

2020 – старанием калужского городского архитектора Алексея Комова и калужских краеведов в память об известном зодчем П.Р.Никитине (236 лет со дня смерти) у входа в Калужский Свято-Лаврентьев монастырь ему был открыт памятный знак. (арх. А.О.Комов).