В Калужской области будет по-прежнему жарко

Во вторник, 23 августа, в Калужской области сохранится жаркая погода.

Температура воздуха утром составит около +20, днем – до +30, вечером – в районе +26.

Осадки не прогнозируются.

Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с.

По народным приметам, волны на воде в этот день к холодной осени и суровой зиме.

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