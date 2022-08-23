В Калужской области будет по-прежнему жарко
Во вторник, 23 августа, в Калужской области сохранится жаркая погода.
Температура воздуха утром составит около +20, днем – до +30, вечером – в районе +26.
Осадки не прогнозируются.
Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с.
По народным приметам, волны на воде в этот день к холодной осени и суровой зиме.
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