Владислав Шапша рассказал о динамике развития экономики Калужской области
В понедельник, 22 августа, губернатор Калужской области Владислав ШАПША рассказал, какие изменения произошли в экономике региона за первые 6 месяцев текущего года.
По итогам мониторинга за первое полугодие, наш регион продолжает показывать положительную динамику, хотя несколько предприятий и находятся в режиме простоя.
Снижение темпов промышленного производства составляет около 5%.
А по многим показателям регион уверенно идет вперед.
- производство машин и оборудования – 186%;
- обработка древесины – 172,5%;
- производство одежды – 170,9%;
- производство лекарственных средств – 149,8%.
Инвесторы вложили в регион более 40 млрд рублей, что на 10% больше, чем в прошлом году.
Губернатор напомнил, что в регионе работает ряд мер поддержки предпринимателей.
- предоставление грантов по возмещению ставок по кредитам на оборотные средства;
- предоставление займов по проектам развития;
- предоставление субсидий предприятиям промышленного комплекса.
— Часто встречаюсь с представителями бизнеса, – сказал Владислав Шапша. – Вижу, как эти меры работают.
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