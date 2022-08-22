Владислав Шапша рассказал о динамике развития экономики Калужской области

В понедельник, 22 августа, губернатор Калужской области Владислав ШАПША рассказал, какие изменения произошли в экономике региона за первые 6 месяцев текущего года.

По итогам мониторинга за первое полугодие, наш регион продолжает показывать положительную динамику, хотя несколько предприятий и находятся в режиме простоя.

Снижение темпов промышленного производства составляет около 5%.

А по многим показателям регион уверенно идет вперед.

производство машин и оборудования – 186%;

обработка древесины – 172,5%;

производство одежды – 170,9%;

производство лекарственных средств – 149,8%.

Инвесторы вложили в регион более 40 млрд рублей, что на 10% больше, чем в прошлом году.

Губернатор напомнил, что в регионе работает ряд мер поддержки предпринимателей.

предоставление грантов по возмещению ставок по кредитам на оборотные средства;

предоставление займов по проектам развития;

предоставление субсидий предприятиям промышленного комплекса.

— Часто встречаюсь с представителями бизнеса, – сказал Владислав Шапша. – Вижу, как эти меры работают.



Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.