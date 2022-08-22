В День города парковаться в Калуге будем бесплатно
В понедельник, 22 августа, городской голова Калуги Дмитрий Денисов сообщил, что парковаться на всех улицах Калуги в ближайшие выходные можно будет бесплатно.
— Принял решение сделать бесплатными городские парковки 27 и 28 августа, – сказал градоначальник. – Всех с наступающим Днём города Калуги.
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