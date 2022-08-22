В День города парковаться в Калуге будем бесплатно

В понедельник, 22 августа, городской голова Калуги Дмитрий Денисов сообщил, что парковаться на всех улицах Калуги в ближайшие выходные можно будет бесплатно.

— Принял решение сделать бесплатными городские парковки 27 и 28 августа, – сказал градоначальник. – Всех с наступающим Днём города Калуги.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.