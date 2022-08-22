Житель Калуги, находящийся в федеральном розыске, сам позвонил в полицию и назвал адрес, куда за ним приезжать

В понедельник, 22 августа, УМВД России по Калужской области сообщает о необычных обстоятельствах обнаружения калужанина, находящегося в федеральном розыске.

Ранее 26-летний калужанин стал фигурантом уголовных дел о неправомерном завладении автомобиля без цели хищения и нарушении ПДД лицом с административным наказанием.

Мужчина, зная о преследовании, скрылся от суда, после чего его объявили в федеральный розыск.

И буквально на днях калужанин, находясь в другом регионе, сам позвонил в полицию и сказал, где он находится. Полиция прибыла по адресу и задержала мужчину, после чего он был передан в Калужскую область.

Сейчас решают вопрос о заключении беглеца под стражу.

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