Калугу перекрывали из-за съемок фильма
Как мы писали ранее, в воскресенье, 22 августа, в Калуге перекрыли несколько центральных улиц из-за съемок сериала «Операция «Неман».
Это экранизация романа Владимира Богомолова «Момент истины (В августе 44-го)», посвященного Великой Отечественной войне.
Режиссер Сергей Виноградов снимает сериал о событиях августа 1944 года в окрестностях села Шиловичи, что на территории освобожденной Белоруссии.
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