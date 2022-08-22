Калугу перекрывали из-за съемок фильма

Как мы писали ранее, в воскресенье, 22 августа, в Калуге перекрыли несколько центральных улиц из-за съемок сериала «Операция «Неман».

Это экранизация романа Владимира Богомолова «Момент истины (В августе 44-го)», посвященного Великой Отечественной войне.

Режиссер Сергей Виноградов снимает сериал о событиях августа 1944 года в окрестностях села Шиловичи, что на территории освобожденной Белоруссии.

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