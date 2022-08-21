В Калуге прошло спортивное мероприятие
В субботу, 20 августа, в сквере Волкова состоялся спортивный праздник. Выносливость, волю к победе здесь демонтстрировали участники, которых было более 40 человек.
Участники выполнили 6 функциональных и кардиоупражнений. Невзирая на дождь они качали пресс, отжимались, приседали, бегали и сжигали калории на велосипеде.
За лучшие результаты спортсмены получили грамоты, медали и подарки от фитнес-клубов нашего города.
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