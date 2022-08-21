Жителям Калуги, неравнодушным к экологии, предлагают поучаствовать в конкурсе

В воскресенье, 21 августа, правительство Калужской области рассказало об экологическом конкурсе.

Неравнодушных жителей региона приглашают поучаствовать в конкурсе «Зелёная премия 2022».

Для участия важно, чтобы созданный проект продвигал осознанное потребление и правильное обращение с отходами.

Всего будет 6 номинаций. Победители получат финансовую поддержку и продвижение своей идеи.

Заявки до конца августа принимает Российский экологический оператор.

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